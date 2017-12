Tommy Mottola îşi publică memoriile în 2012

Producătorul muzical Tommy Mottola, fostul director executiv al casei Sony Music, a anunţat că îşi va publica memoriile la începutul anului 2012. În acest volum autobiografic, intitulat ”The Last Starmaker”, Tommy Mottla va relata spectaculoasa lui ascensiune în industria muzicală, începând cu anii în care era un mediocru cântăreţ de rap în Bronx, cântând sub numele de artist T. D. Valentine şi până la anii săi de glorie, când a condus casa Sony Music, descoperind, de-a lungul a peste 15 ani, numeroşi artişti de valoare, care au devenit ulterior staruri internaţionale, precum Mariah Carey, Beyonce şi Shakira. Volumul ”The Last Starmaker”, publicat de Grand Central Publishing, o divizie a Hachette Group USA, va fi disponibil la începutul anului 2012. ”A sosit timpul să spunem lumii povestea lui. Industria muzicală e virtual terminată. Însă «crema» va ajunge întotdeauna în partea de sus. Însă vremea creatorilor de staruri a apus. Copiii din zilele noastre vor să asculte un singur cântec, nu un album şi nu ştiu cum se numeşte artistul care interpretează acel cântec”, a declarat un prieten al lui Mottola, considerat un veritabil mogul al industriei muzicale americane.

Tommy Mottola a fost nu doar producătorul din spatele multor artişti de valoare, ci şi mentorul acestora, fiind considerat un formator de talente. Printre protejaţii săi faimoşi se numără John Mellencap, Diana Ross şi Taylor Dayne în anii \'80, Mariah Carey - care i-a fost şi soţie - în anii \'90, Jessica Simpson, Jennifer Lopez, Marc Anthony şi Ricky Martin la începutul anilor 2000. În prezent, Tommy Mottola este proprietarul casei de discuri Casablanca Records, împreună cu Universal Music Group şi este căsătorit cu artista mexicană Thalia.