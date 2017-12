Tone de alimente risipite anual

Peste un miliard de tone de mâncare sunt aruncate în fiecare an, a constatat Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), făcând apel la reducerea deşeurilor alimentare, pentru a putea hrăni omenirea. În total, o treime din alimentele produse în fiecare an pe planetă, pentru consumul uman, adică circa 1,3 miliarde de tone, se pierd sau sunt aruncate. Este vorba de echivalentul a peste jumătate din producţia mondială de cereale, adică 2,3 miliarde de tone în 2009-2010, în condiţiile în care 925 de milioane de oameni suferă de foame în lume. Experţii FAO au mai constatat că ţările industrializate şi cele în curs de dezvoltare risipesc cantităţi foarte apropiate de mâncare, 670 de milioane, respectiv 630 de milioane de tone. Motivele acestei risipe diferă însă: în ţările în curs de dezvoltare, pierderile alimentare sunt semnificative în etapele de producţie, recoltare şi procesare, în principal din cauza infrastructurii deficitare şi a tehnologiei depăşite. În ţările industrializate, în schimb, risipa de hrană constă frecvent în faptul că atât comercianţii, cât şi consumatorii aruncă la gunoi alimente perfect comestibile. În Europa şi în America de Nord, fiecare consumator aruncă la gunoi între 95 şi 115 kilograme de mâncare pe an.