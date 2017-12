Toni Braxton a venit la Bucureşti

Unul dintre cele mai... grele nume de pe scena muzicală internaţională, care susţine un concert la Bucureşti, în seara de Revelion, este artista americană de R’n’B, Toni Braxton. Ea va concerta în faţa a aproximativ şapte mii de personae, care se vor distra în noaptea dintre ani la Romexpo, la Revelionul organizat de primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Toni Braxton a câştigat câte un premiu Grammy pentru fiecare dintre cele şase albume. Cel mai recent album al său, ”Libra”, a debutat pe locul al IV-lea în clasamentul Billboard 200 şi pe locul I în topurile R&B, iar single-ul „Please” a fost un hit extrem de difuzat, încă de la lansarea din luna mai. Printre cele mai cunoscute melodii ale ei se numară ”Unbreak My Heart” şi ”Breathe Again”. De asemenea, ea a apărut pe Broadway, în producţiile ”Aida” şi ”Beauty and the Beast”.