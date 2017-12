Toni Braxton are lupus

Toni Braxton a declarat că a fost diagnosticată cu lupus, cântăreaţa americană făcând această mărturisire într-un discurs pe care l-a susţinut în cadrul unei gale de caritate, organizată pentru a creşte gradul de conştientizare a populaţiei în legătură cu această maladie. Cântăreaţa americană a şocat publicul prezent la cea de-a opta gală Annual Lupus Bag Ladies Luncheon, ce a avut loc, marţi, la Los Angeles, în momentul în care a declarat că şi ea suferă de această maladie a sistemului imunitar. “Priviţi-mă, aşa arată lupusul”, a declarat artista. După această gală, Toni Braxton şi-a exprimat, printr-un mesaj postat pe Twitter, bucuria pe care a resimţit-o după ce a făcut public faptul că suferă de lupus: “M-am simţit foarte bine. A fost un moment important pentru mine. A fost o decizie dificilă să anunţ în public că sufăr de lupus însă acum mă simt atât de uşurată!”.

Maladia lupus a revenit în 2010 în atenţia presei specializată în difuzarea de informaţii despre celebrităţi, după ce Lady Gaga a declarat că, deşi nu suferă încă de această boală, a fost testată pozitiv cu lupus, iar Terri Seymour, fosta iubită a producătorului de televiziune Simon Cowell, a mărturisit recent că suferă de această boală încă din adolescenţă. Lupus este o maladie cronică autoimunitară care poate să afecteze orice parte a organismului, dar atacă în special pielea şi mucoasele. Boala este declanşată de o dereglare a sistemului imunitar care atacă celulele şi ţesuturile sănătoase, fiind caracterizată prin apariţia unor plăgi şi noduli care distrug ţesuturile, lăsând cicatrice întinse, deformante.

Cântăreaţa şi compozitoarea americană Toni Braxton, în vârstă de 43 de ani, are în palmares şase premii Grammy şi a vândut peste 40 de milioane de discuri pe plan mondial. Recent, cântăreaţa a anunţat că are datorii uriaşe şi a iniţiat o procedură juridică prin care a cerut să fie plasată sub incidenţa legii falimentului.