Tony Curtis, internat de urgenţă

Actorul american Tony Curtis, în vârstă de 85 de ani, a fost internat de urgenţă, la sfârşitul săptămânii trecute, din cauza unor probleme respiratorii acute. Starul din filmul ”Unora le place jazz-ul / Some Like It Hot” participa la vernisajul unei expoziţii din statul Nevada, într-un oraş din apropiere de Las Vegas. Tony Curtis, care suferă de bronhopneumopatie obstructivă cronică, a acuzat, în timpul acelei gale, câteva probleme respiratorii şi a fost transportat de urgenţă la spitalul din localitate, unde a fost internat pentru o serie de teste medicale. Tony Curtis s-a aflat la un pas de moarte în decembrie 2006, din cauza unei pneumonii galopante şi a fost câteva zile în comă. Actorul american poate să meargă doar pe distanţe scurte şi se deplasează de obicei cu ajutorul unui scaun cu rotile.

Tony Curtis a fost căsătorit de cinci ori şi a avut o aventură cu Marilyn Monroe, partenera sa din filmul ”Unora le place jazz-ul”. Actorul american are şase copii, fiind tatăl actriţelor Jamie Lee Curtis şi Kelly Curtis. În 1994, fiul său Nicholas a murit din cauza unei supradoze de heroină, la vârsta de 23 de ani.