Tony Kanal, tată pentru prima oară

Trupa No Doubt revine în actualiate nu prin lansarea vreunui nou album, ci prin viaţa privată a membrilor săi. Basistul trupei Tony Kanal este pe cale să devină tătic. Iubita lui Erin Lokitz aşteaptă primul copil, care va veni pe lume spre sfârşitul anului. Informaţia apare pe site-ul trupei. Deocamdată membri trupei Bo Doubt au venit părinţi de băieţi: Gwen Stefani are doi băieţi, Kingston de patru ani şi Zuma de doi ani, Tom Dumont are tot doi băieţi, Ace de patru ani şi Rio de doi ani, iar Adrian Young are, la rândul său, un fiu de opt ani, pe nume Mason.