Amenajarea casei nu trebuie neapărat să te coste o avere. Poate fi dificil uneori să aloci un buget mare amenajărilor interioare, mai ales atunci când ai alocat un buget destul de mare pentru achiziţionarea casei sau pentru reparaţii. Vestea bună este că poţi amenaja o casă cu un buget accesibil, de la alegerea finisajelor şi până la mobilier sau decoraţiuni.

Descoperă TOP 3 sfaturi utile pentru amenajări budget friendly:

Găseşte finisajele cu cel mai bun raport calitate-pret

Există o mulţime de finisaje budget friendly din care poţi alege, însă este important să ţii cont şi de calitate. Finisajele nu sunt precum mobilierul, mai exact nu le poţi schimba chiar atât de uşor. Să zicem că ai o masă care s-a stricat sau nu îţi mai place. Poţi foarte uşor să o scoţi din casă, să o arunci sau să o depozitezi în garaj. Mai apoi, vei cumpăra sau vei comanda o altă masă, pe care o instalezi în cel mult câteva ore. Ei bine, în cazul finisajelor acest lucru nu este posibil. De aceea, este important să alegi cel mai bun raport calitate-pret când vine vorba de acestea.

Printre cele mai accesibile şi uşor de instalat opţiuni când vine vorba de podele se număra mochetele, gresia şi parchetul laminat. Mochetele sunt o super alegere dacă îţi doreşti o atmosferă cozy şi o senzaţie plăcută de fiecare dată când păşeşti prin casă. Totuşi, trebuie să ştii că mochetele necesită întreţinere corespunzătoare, în special pentru îndepărtarea prafului. Mai poţi opta pentru gresie, o alegere cu adevărat budget friendly, dar şi pentru parchet laminat. Parchetul laminat poate fi ceva mai costisitor comparativ cu mocheta sau gresia, în special dacă îţi doreşti un model cu o grosime de peste 12mm, însă are avantajul de a se întreţine uşor.

În cazul pereţilor, poţi opta pentru vopsea lavabila, o opţiune foarte prietenoasă cu buzunarul, în special dacă alegi să aplici tu vopseaua pe pereţi. De asemenea, mai există şi varianta tapetului. Există o mulţime de modele de tapet de calitate, din vinilin sau material neţesut, la preţuri accesibile. Bineînţeles, trebuie să ţii cont de faptul că aplicarea acestuia necesită multă răbdare şi atenţie de la detalii.

Optează pentru decoraţiuni simple

Dacă nu îţi doreşti să cheltui sume mari de bani pentru a-ţi amenaja o casă primitoare şi elegantă, atunci este o idee foarte bună să optezi pentru decoraţiuni simple. Ce înseamnă decoraţiuni simple? Obiecte precum vazele din ceramică cu flori naturale, ramele foto, tablourile DIY sau oglinzile se număra printre cele mai accesibile decoraţiuni din punct de vedere al preţului.

Vestea bună este că toate aceste decoraţiuni se pot folosi cu mult bun gust şi îţi pot transforma cu adevărat casa într-una mai primitoare.

Ca să nu încarci foarte mult spaţiul, nu te grăbi să alegi o mulţime de obiecte de decor. Mai degrabă, optează pentru 2-3 decoraţiuni în fiecare cameră, pe care să le aşezi strategic pentru a da personalitate încăperii.

Less is more

Atunci când vrei să realizezi o amenajare budget friendly, dar nu numai, este important să nu uiţi de principiul “less is more”. Mai exact, nu trebuie să încarci încăperile cu prea multe obiecte şi nici să faci exagerări atunci când vine vorba de design-ul interior. De aceea, alege să cheltui bani doar pe acele piese de mobilier esenţiale, de care ai cu adevărat nevoie în casa ta.

Indiferent de cât de mult îţi plac anumite obiecte, este esenţial să alegi pentru casa ta doar acele piese de mobilier sau accesorii care aduc cu adevărat un plus de valoare sau de utilitate.

Amenajarea casei nu trebuie să te coste sume imense de bani pentru un rezultat frumos. Îţi poţi amenaja locuinţa şi cu un buget mediu, însă este important să dedici cât mai mult timp pentru a căuta şi a selecta mobila şi finisajele cu cel mai bun raport calitate-pret. De asemenea, este important să nu te grăbeşti să achiziţionezi piese de care nu ai nevoie, fie că este vorba despre decoraţiuni sau mobilier.