Top 5 aspecte inedite pe care trebuie să le știi despre US Open 2021

US Open este ultimul Grand Slam al sezonului și, în general, cel mai spectaculos. În acest articol vei afla care sunt cele mai inedite aspecte pe care trebuie să le știi despre US Open.

Turneul US Open a contopit tradiția și inovația, fiind primul în care au avut loc multe inovații, premii uriașe și recorduri doborâte. US Open este al patrulea Grand Slam organizat în fiecare an, dar a fost al doilea ca vechime.A fost creat în 1881, în timp ce Wimbledon s-a născut în 1877.

În plus, este singurul care nu a fost niciodată întrerupt, deoarece a continuat să joace în ciuda primului și celui de-al doilea război mondial. Indiferent dacă ești pasionat de case pariuri sportive pe sau îți place să urmărești acest sport popular, credem că îți vor fi de ajutor aceste aspecte interesante despre unicul US Open.

Începuturile US Open

Istoria US Open datează din 1881, când s-a desfășurat la Newport primul Campionat Național de Tenis Masculin din SUA.După ceva timp, perechile masculine au început să lupte pentru titlul de campion.Femeile s-au alăturat competiției abia în 1887.Și puțin mai târziu, a avut loc o competiție între perechile feminine.

Pentru o lungă perioadă de timp, turneele masculine, feminine și de dublu s-au desfășurat în momente și locuri diferite.Fuziunea a avut loc în 1968, când a avut loc primul „campionat american de tenis deschis” - US Open.

Primul Grand Slam care a introdus meciurile de noapte

La mijlocul anilor 1970 a fost o perioadă revoluționară pentru tenis. Odată cu ediția din 1975, primele meciuri ale unui turneu de slam US Open de noapte au fost oferite lumii.Un eveniment care a ajutat foarte mult tenisul să câștige mai multă popularitate.

Primul campion masculin

Primul câștigător al US Open la categoria masculină este Richard Sears, care a câștigat și el Grand Slam de șapte ori - din 1881 până în 1887-.De asemenea, americanii William Larned și Bill Tilden au câștigat, de asemenea, turneul de șapte ori.

US Open 2018 – cel mai bogat turneu

De la an la an, apelul la „cel mai bogat Slam dintre toate” se desfășoară rapid.Titlul, în 2018, a mers la United States Open.Cu un premiu total de 53 de milioane de dolari, US Open a devenit cel mai bogat turneu de tenis din istorie.

Câștigătorii single-urilor masculine și feminine vor primi de fapt un cec de 3,8 milioane de dolari, cu 100.000 de dolari mai mult decât fondul de premiere oferit câștigătorilor anul trecut. US Open este, fără îndoială, cel mai bogat turneu din calendarul tenisului.

Emma Răducanu – performanță unică

Jucătoarea de 18 ani, Emma Raduanu , care a câștigat US Open, ne-a uimit și încântat cu o realizare unică. Emma Răducanu a devenit primul jucător de tenis care a câștigat un Grand Slam, începând cariera în calificarea la simplu. Reamintim că în meciul decisiv al US Open, Raducanu a învins-o pe reprezentanta Canadei Leila Fernandez cu un scor de 6: 4, 6: 3.

A fost greu să ne imaginăm o pereche mai imprevizibilă de finaliste la simplu feminin decât Leila Fernandez, și Emma Răducanu. Ultima dată când jucătorii de tenis care nu aveau încă 20 de ani au jucat în finala US Open a fost în secolul trecut. Apoi, în 1999, Serena Williams, în vârstă de 17 ani, a învins-o pe Martina Hingis, în vârstă de 18 ani. Emma a devenit, de asemenea, cea mai tânără campioană Slam din 2004, când Maria Sharapova, în vârstă de 17 ani, a câștigat Wimbledon.