Top Gear: Sandero, o maşină de 90 de „vaci-putere”

Pentru că scandalului cărnii de cal vândută drept carne de vită în marile magazine europene este încă la modă, realizatorii emisiunii Top Gear au găsit un prilej foarte bun de a ironiza noua Dacia Sandero. Chiar dacă abatoarele din România au ieşit de pe lista suspecţilor, care s-a mutat mult mai la Vest, cei de la Top Gear continuă seria ironiilor pe această temă. „Citeam în ziare că Sandero are 90 de cai putere. Dar, cu tot ce se întâmplă în ultima vreme, de unde ştim că nu e vorba de vaci-putere?” se întreabă unul din realizatori. Şi ironia continuă. „Pentru că abatoarele acelea, care se pare că ar fi implicate, sunt în România. Se pare. Noi am fost în România o dată şi am văzut mulţi oameni călare pe vaci, strângând caii în cirezi. Şi toţi fermierii se plângeau că trebuie să mulgă caii! Exact! Deci am stabilit că Sandero e o maşină cu 90 de vaci-putere”, au concluzionat cei de la Top Gear. (R.N.)