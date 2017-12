Top orașe preferate ca destinație turistică: Tokyo, pe primul loc

Tokyo este preferat de turiști dintre orașele turistice importante din întreaga lume, în timp ce Moscova se află la polul opus, conform celui de-al doilea sondaj anual Cities Survey, realizat pe baza a peste 54.000 de recenzii și publicat recent pe site-ul de călătorii TripAdvisor. Tokyo a fost votat pe primul loc la cinci categorii de anchetă, iar Moscova - pe ultimul, tot la cinci categorii. Capitala niponă este orașul cu cea mai bună impresie de ansamblu, cu cei mai amabili locuitori, cele mai bune servicii de taxi, de transport public local și cu cele mai curate străzi. În schimb, Moscova are locuitori deloc amabili, cele mai proaste servicii de taxi, cei mai neprietenoși șoferi de taxi, cel mai prost raport preț-calitate și cele mai proaste hoteluri. Mumbai a fost votat ca cel mai neprimitor oraș la impresia de ansamblu, situându-se pe ultima poziție și în ceea ce privește curățenia străzilor și ușurința de a te orienta. Pe penultimul loc, turiștii au plasat pitorescul oraș Punta Cana din Republica Dominicană, probabil pentru că acolo nu există nimic altceva de făcut în afară de a admira priveliștea. Sondajul a indicat, de asemenea, și orașele cele mai atractive la fiecare categorie, în fruntea listei la cea mai bună impresie de ansamblu clasându-se Tokyo, urmat de New York și Barcelona. Budapesta este orașul cu cel mai bun raport preț-calitate. New York-ul, singurul oraș american de pe lista orașelor care au fost luate în calcul în acest studiu, are cele mai bune restaurante, Roma are cele mai frumoase obiective turistice și cea mai mare cultură, iar Dubaiul este considerat cel mai bun oraș pentru cumpărături și cu cele mai bune servicii hoteliere.