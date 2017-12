TOPALU - Apă cu porţia din cauza avariilor ENEL

Cred că nu există primărie din judeţ care să nu se fi plîns de serviciile defectuoase ale ENEL. După Constanţa, Cumpăna sau Mangalia, a venit rîndul autorităţilor locale din Topalu să facă reclamaţii la ENEL, din cauza faptului că se înregistrează, de cîteva zile, avarii la sistemul de alimentare cu energie electrică. Potrivit primarului comunei, Gheorghe Murat, din cauza întreruperilor repetate de curent, bunuri electro-casnice şi utilaje în valoare de peste 30.000 de lei vechi au fost avariate. „Din cauza căderilor de tensiune s-au stricat calculatoare, televizoare şi frigidere. În plus, s-au ars două pompe de la staţia de alimentare cu apă a localităţii, a căror valoare se ridică la aprox. 20.000 de lei. Drept urmare, de cîteva zile, locuitorii din comună primesc apă cu porţia, pînă ce vom repara aceste pompe, tot pe banii noştri. De parcă Primăria Topalu este vacă de muls”, a spus Gheorghe Murat. Primarul a adăugat că a primit zeci de reclamaţii ale oamenilor din localitatea Topalu, care s-au plîns de faptul că din cauza căderilor de tensiune li s-au ars televizoarele şi frigiderele. Murat a mai spus că probelemele de la reţeaua de tensiune a ENEL sînt mult mai vechi, o situaţie similară înregistrîndu-se anul trecut, cînd, tot în urma căderilor de tensiune, zeci de cetăţeni au reclamat că li s-a ars aparatura electro-casnică. Pentru a lămuri situaţia de la Topalu, am solicitat un punct de vedere conducerii societăţii comerciale ENEL, care, prin intermediul biroului de presă, a precizat: „Pînă în acest moment, ENEL nu a primit nicio reclamaţie din partea Primăriei Topalu cu privire la vreun defect grav în zonă. Pe linia de medie tensiune care alimentează localitatea Topalu s-au înregistrat, în ultimele 72 de ore, patru fluctuaţii minore de tensiune, care nu ar fi trebuit să afecteze consumatorii. În lipsa unor evenimente meteorologice sau tehnice speciale, există prosibilitatea ca aceste întreruperi să fie cauzate de păsări sau insecte care au avariat instalaţiile de înaltă tensiune. O echipă ENEL a început deja investigarea acestei linii, care are o lungime de 200 de kilometri, între Hârşova şi Gălbiori, pentru a găsi cauza tehnică a acestor fluctuaţii. ENEL îşi manifestă toată disponibilitatea de a colabora cu Primăria Topalu şi de a oferi toate soluţiile tehnice pentru a evita repetarea acestor incidente”. Referitor la precizările ENEL privind lipsa reclamaţiilor, primarul din Topalu, Gheorghe Murat, a declarat: „Spun prosti cei de la ENEL. Numai anul trecut au fost zeci de reclamaţii, fie că au fost verbale, fie scrise”. Gheorghe Murat a spus că speră ca ENEL să-şi dea silinţa şi să rezolve problemele de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, „pentru că oamenii nu sînt obligaţi să-şi cumpere aparatură electro-casnică în fiecare an”.