TOPALU - Primăria, pregătită pentru venirea ninsorilor

Apropierea sezonului rece înseamnă o povară în plus pentru administraţiile publice locale, care sînt obligate la cheltuieli zdravene pentru ca populaţia să treacă mai uşor peste capriciile vremii. Dacă unele primării au mari probleme cu pregătirea pentru iarnă, pentru altele, venirea sezonului rece nu înseamnă decît cîteva alocări de fonduri în plus. În această ultimă situaţie se află şi Primăria Topalu, care, condusă de primarul Gheorghe Murat, a reuşit să se pună la punct pentru întîmpinarea iernii. Primarul comunei a declarat că, încă de acum o lună, a alocat fonduri pentru constituirea necesarului de 10 tone de combustibil lichid uşor pentru încălzirea celor 17 săli de clasă ale Şcolii generale I-VIII din Topalu. Murat a declarat că, pentru achiziţionarea combustibilului, administraţia locală a alocat aproape 170 de milioane de lei vechi. Primarul a adăugat că străzile comunei vor fi curăţate de nămeţii de zăpadă, în cazul unor ninsori abundente, cu ajutorul unui tractor cu lamă, care va fi achiziţionat săptămîna aceasta, cu fonduri de la bugetul local. „Pentru achiziţionarea tractorului am alocat 46 de miliarde de lei vechi, iar în cazul unor ninsori abundente, Primăria va apela la ajutorul Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri, împreună cu care a încheiat un protocol de colaborare. Iarna nu ne poate surprinde cu nimic”, a spus Gheorghe Murat. Şi pentru că tot este început de iarnă, iar momentul coincide cu venirea sărbătorilor, Primăria Topalu a pregătit cîteva surprize atît pentru copii, cît şi pentru pensionari. Primarul Gheorghe Murat a precizat că, sîmbătă, va organiza un spectacol pentru toţi copiii din comună, pentru care a pregătit şi mult aşteptatele cadouri de la Moş Crăciun. O zi mai tîrziu, Primaria Topalu îi va invita pe pensionari la un spectacol, la finalul căruia le va acorda şi cadourile de Crăciun. De asemenea, Primăria Topalu va organiza şi Nunta de aur, în cadrul căreia cinci cupluri din comună vor fi felicitate pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Celor cinci perechi, Primăria le va acorda cîte un tort şi suma de 500 de lei.