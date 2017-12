TOPRAISAR - Lucrări finalizate la 30% din reţeaua de apă

Comuna Topraisar este una dintre puţinele localităţi din judeţul Constanţa care are în derulare un proiect integrat cu finanţare europeană. Primarul comunei, Stelian Gheorghe, susţine că, în prezent, nu se mai gîndeşte la accesarea de noi fonduri, preferînd să termine proiectul deja început. „Am semnat deja documentele pentru obţinerea finanţării de 2,5 milioane de euro pentru un proiect integrat prin care dorim să facem reţeaua de canalizare din Topraisar, să facem o staţie de pompare, să asfaltăm 5 km de drum şi să achiziţionăm o maşină de pompieri pentru situaţii de urgenţă“, a declarat Stelian Gheorghe. El a mai spus că asfaltarea se va face pe traseul reţelei de canalizare. Dacă reţeaua de canalizare este realizată cu fonduri europene, reţeaua de alimentare cu apă a comunei Topraisar este amenajată cu fonduri de la bugetul local şi cel de stat. „Am obţinut 3 milioane de lei pentru reţeaua de apă, prin Hotărîrea de Guvern 577/2008. Noi am efectuat deja 30% din reţeaua de apă, lucrările fiind în plină desfăşurare. Terminăm acest proiect important pentru comunitate şi pe urmă vedem ce priorităţi mai avem“, a spus primarul. În ceea ce priveşte alte potenţiale proiecte cu fonduri europene, edilul din Topraisar spune că se vor depune şi alte proiecte, ale căror dosare să fie complete, pentru a se obţine finanţarea. „Vom avea probabil cîteva proiecte comune cu alte localităţi, pentru că, din cîte am înţeles, se pot obţine mult mai uşor fonduri atunci cînd într-un proiect sînt implicate mai multe autorităţi locale. Probabil vom avea proiecte privind infrastructura rutieră pe această zonă“, a precizat Stelian Gheorghe.