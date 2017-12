Topul cântăreţilor care au dezamăgit ca actori

Madonna, Sting, Mick Jagger şi Britney Spears se numără printre vedetele muzicii care şi-au încercat norocul şi ca actori, însă nu au reuşit să demonstreze decât că ar fi trebuit să rămână la ocupaţia de bază, titrează presa de specialitate din SUA. Una dintre cele mai cunoscute publicaţii specializate în cinematografie, „Empire”, a realizat chiar un clasament al cântăreţilor al căror talent actoricesc este discutabil, dacă nu inexistent.

Primul loc în acest top inedit este ocupat de Britney Spears, care, în filmul „Crossroads” din 2002, a jucat rolul unei tinere care visa să devină cântăreaţă. Înainte de lansarea filmului, Britney Spears se declara foarte încântată de prestaţia sa, sperând că va câştiga şi un premiu. Ceea ce s-a şi întâmplat, de altfel, doar că a fost vorba despre Zmeura de Aur pentru cea mai proastă actriţă a anului. Nici Mariah Carey nu a avut succes în cariera cinematografică pe care şi-a propus-o. În „Glitter”, în 2001, rolul său a fost, cu indulgenţă spus, unul discret, departe de înălţimea talentului său muzical. Madonna, în schimb, a avut mai multe încercări ca actriţă. Dacă în „Evita”, „Dick Tracy” şi „Desperately Seeking Susan”, regina muzicii Pop s-a descurcat, cât de cât, onorabil ca actriţă, totul avea să aibă şi un sfârşit, în 2002, odată cu pelicula „Swept Away”, regizată de cel care îi era soţ la acel moment, Guy Ritchie. Interpretarea Madonnei a fost o dezamăgire atât de mare, încât gurile rele au speculat spunând că filmul cu pricina a prevestit divorţul de regizorul britanic.

În 1992, liderul trupei Rolling Stones, Mick Jagger a jucat rolul unui mercenar în „Freejack”, un film SF care nu a fost complet dezastruos - cântăreţul nu s-a făcut de râs, însă reacţiile primite după acest rol au fost suficiente pentru a-l ţine departe de filme. O altă legendă a muzicii, Bob Dylan, şi-a probat talentul în westernul „Pat Garrett and Billy The Kid”, realizat 1973. Coloana sonoră compusă de el pentru acest film, care a inclus şi celebra piesă „Knockin\' On Heaven\'s Door”, s-a bucurat de succes, însă rolul său din film nu a fost la fel de bun, demonstrând că Bob Dylan are mult mai multe de spus ca muzician, decât ca actor. Rapper-ul 50 Cent în filmul „Get Rich Or Die Tryin\'”, din 2005, Tom Jones în „Mars Attacks!”, în 1996 şi Vanilla ICE în „Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret Of The Ooze”, în 1991, sunt alţi cântăreţi care nu au reuşit să fie convingători în rolurile în care au fost distribuiţi, chiar dacă au trebuit să se joace pe ei înşişi. Jessica Simpson în „The Dukes Of Hazzard”, în 2005 şi Sting în „Dune”, în 1984” completează clasamentul revistei „Empire” al cântăreţilor care ar trebui să renunţe la rolurile în filme şi să se concentreze exclusiv asupra muzicii.