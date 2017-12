Revista ”Forbes” îl indică pe Ashton Kutcher, interpretul personajului Walden Schmidt din serialul ”Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, pe primul loc în topul celor mai bine plătiţi actori de televiziune. Acesta a obţinut 24 de milioane de dolari în perioada mai 2011 - mai 2012. Charlie Sheen, fostul star al serialului, a ocupat, anul trecut, prima poziţie în acest top, cu venituri de 40 de milioane de dolari. Charlie Sheen, care poate fi văzut în această perioadă în ”Anger Management”, un sitcom produs şi difuzat de un post american de televiziune prin cablu, a fost concediat după o dispută intens mediatizată cu directorii postului CBS şi nu se regăseşte în primele zece poziţii ale topului Forbes din acest an. Nici Steve Carell, un alt actor care se afla în Top 10 anul trecut, cu venituri de 15 milioane de dolari, înainte de a părăsi serialul ”The Office”, nu mai apare în topul din acest an.

Poziţia a doua în topul Forbes pe 2012 al celor mai bine plătiţi actori de televiziune este împărţită de Hugh Laurie, starul serialului ”House M.D. / Dr. House” şi Ray Romano, starul serialului ”Men of a Certain Age”, fiecare dintre ei cu venituri de 18 milioane de dolari. Poziţiile următoare din Top 10 sunt completate de actorii Alec Baldwin, cu 15 milioane de dolari pentru prezenţa sa în serialul ”30 Rock”, Mark Harmon, tot cu 15 milioane de dolari pentru ”NCIS / Anchetă militară”, Tim Allen, cu 14 milioane de dolari pentru ”Last Man Standing”, Jon Cryer, cu 13 milioane de dolari pentru ”Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Patrick Dempsey, cu 12 milioane de dolari pentru ”Grey’s Anatomy”, Jim Parsons şi Johnny Galecki, fiecare cu câte opt milioane de dolari, pentru ”The Big Bang Theory” şi Jason Segel, tot cu opt milioane de dolari, pentru ”How I Met Your Mother”. Editorii de la ”Forbes” au precizat că estimările lor nu au inclus cheltuielile generate de salariile plătite managerilor şi agenţilor actorilor şi nici alte costuri generate de statutul de vedetă.