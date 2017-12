Topul celor mai bine plătiţi actori nejustificat

Industria divertismentului este de departe cea mai dinamică ramură, cu venituri fabuloase obţinute cu investiţii minime. Actorii de la Hollywood sunt plătiţi regeşte, dar când filmele lor nu înregistrează succesul scontat, protagoniştii sunt cei mai vizibili dintre ţapii ispăşitori. Dacă eşti star de cinema şi câştigi 15 milioane de dolari dar filmul tău nu prea face încasări, mulţi din Cetatea Filmului se grăbesc să-ţi şteargă numărul de telefon. Viitorul nu se arată prea luminat, iar viitoarele proiecte îşi vor găsi mai greu finanţare. Este cazul lui Will Ferrell şi al filmului său, “Land of the Lost”, care a avut un buget estimat la o sută de milioane de dolari, dar care a avut încasări de numai 69 de milioane de dolari. Un calcul simplu l-a pus pe Will Ferrell în topul celor mai bine plătiţi actori în mod nejustificat. Pentru fiecare dolar pe care l-a încasat actorul, producătorii au câştigat doar 3,35 de dolari. Este pentru a doua oară când Will Ferrell nu reuşeşte să aducă bani producătorilor. Anterior, filmul său “The Other Guys” a avut încasări de 160 de milioane de dolari la un buget de o sută de milioane de dolari. Noul său proiect, “Megamind”, care a avut premiera la sfârşitul săptămânii trecute, s-a clasat însă pe primul loc şi Will Ferrell poate răsufla uşurat că va mai găsi de lucru la Hollywood.

Pe locul doi se află Eddie Murphy, cu un câştig de 4,45 dolari pentru fiecare dolar plătit, urmat de Denzel Washington, cu 5,10 dolari la un dolar. Topul realizat de revista “Forbes” îi mai include pe Seth Rogen, cu 6,75 dolari, Tom Cruise, cu 7,20 dolari, Drew Barrymore, cu 7,45, Matt Damon, cu 8,30 dolari şi Vince Vaughn, cu 8,35. Ultimele două locuri în clasamentul cu zece poziţii sunt ocupate de doi maeştri ai comediei, Adam Sandler, cu 8,45 dolari şi Jim Carrey, cu 8,60 dolari.