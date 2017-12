Topul celor mai bune filme de debut

Lungmetrajul ”Citizen Kane / Cetăţeanul Kane” de Orson Welles s-a clasat pe prima poziţie în topul 100 al celor mai bune filme de debut, alcătuit de Online Film Critics Society. Pe locul al doilea s-a situat ”Eraserhea\", regizat de David Lynch, iar pe locul al treilea s-a clasat ”Night of the Living Dead”, semnat de George Romero. Membrii cu drept de vot ai Societăţii Criticilor de Film Online au ales cele mai provocatoare, inovatoare şi memorabile debuturi în regia cinematografică din istoria cinematografiei. Topul 10 al celor mai bune filme de debut este completat de ”The Maltese Falcon / Şoimul maltez” de John Huston, ”À bout de souffle / Cu sufletul la gură” de Jean-Luc Godard, ”Reservoir Dogs / Profesioniştii crimei” de Quentin Tarantino, ”The Night of the Hunter / Noaptea vânătorului” de Charles Laughton, ”Blood Simple / Sânge pentru sânge”, în regia lui Joel şi Ethan Coen, ”Les quatre cents coups / Cele patru sute de lovituri” de Francois Truffaut şi ”12 Angry Men / 12 Oameni furioşi” de Sidney Lumet. Întreaga listă poate fi consultată pe site-ul www.ofcs.org..