Topul celor mai bune secvenţe de dans din toate timpurile

Michael Jackson s-a clasat pe prima poziţie a topului celor mai bune secvenţe de dans din toate timpurile, ce au fost captate pe peliculă, într-un sondaj realizat de Disney Chanel. Prestaţia fostului rege al muzicii pop din promo-ul cu accente horror pentru videoclipul piesei ”Thriller” din 1984 a depăşit în mod clar evoluţia ansamblului de actori din filmul ”High School Musical / Liceul muzical” din 2006, prezent în top cu piesa ”We\'re All in This Together”. Locul al treilea a revenit halucinantei evoluţii a dansatorului Tobias Mead, în timpul audiţiilor pentru emisiunea Britain\'s Got Talent din 2010.

Michael Jackson este prezent a doua oară în acest top, pe locul al patrulea, cu legendara coregrafie din videoclipul piesei ”Smooth Criminal”. Hannah Montana cu videoclipul ”Hoedown Throwdown” şi Beyonce cu videoclipul ”Single Ladies (Put A Ring On It)”, împart locul al cincilea. În cadrul aceluiaşi sondaj, Michael Jackson a fost desemnat King of Dance, în traducere Regele Dansului, devansându-i pe membrii trupei JLS, actorul Zac Efron, starul seriei High School Musical şi cântăreţul devenit actor Justin Timberlake.