Topul celor mai bune sloturi online de la Novomatic

Novomatic este unul dintre cei mai vechi și mai cunoscuți dezvoltatori de sloturi online. Compania și-a îmbunătățit portofoliul constant și câteva dintre jocurile pe care le-a adus pe piață au intrat în topul preferințelor utilizatorilor.

Cei de la Novomatic sunt printre pionierii din domeniul jocurilor de noroc și au făcut o trecere excelentă de la mediul offline la cel online. În aceste condiții, câteva dintre cele mai apreciate sloturi de la Novomatic sunt următoarele:

Sizzling Hot Deluxe

Slotul a fost lansat în 2007, dar rămâne printre cele mai accesate la operatorii licențiați de ONJN și pe site-urile cu pacanele demo 7777. Este un slot cu șeptari și cu fructe, care oferă dublaj, dar nu are rotiri gratuite și nici posibilitatea de a cumpăra speciala. Totuși, câștigul maxim este unul decent și ajunge până la 5.000x miza. Este un slot clasic de păcănele în adevăratul sens al cuvântului. Ca simboluri întâlnim cireșe, portocale, lămâi, prune, pepeni și struguri, dar cel mai căutat este 7, care oferă plata maximă atunci când sunt prinși cinci în linie.

Lucky Lady's Charm

Un slot cu tematică inedită pe care Novomatic l-a lansat în martie 2019. Povestea jocului este interesantă și are în prim-plan o prințesă căreia îi place magia. Ea folosește globul de cristal pentru a vedea ce îi rezervă viitorul. Acțiunea se desfășoară pe cinci role, iar unul dintre punctele forte ale jocului este grafica. Simbolul Wild din acest joc este o femeie blondă, în timp ce Scatterul este reprezentat de o Bilă de Cristal. Slotul oferă rotiri gratuite și dublaj, câștigul maxim ajunge la 9.000x miza, dar nu există posibilitatea de a cumpăra speciala.

Book of Ra

Un alt joc care a contribuit din plin la ascensiunea celor de la Novomatic. Lansat în 2008, slotul Book of Ra este inspirat din istoria Egiptului. Are 9 linii de plată ajustabile, oferă rotiri gratuite și dublaj, iar câștigul maxim ajunge la 5.000x miza. Simbolul care plătește cel mai mult în acest joc este Indiana Jones. Există și alte simboluri inspirate din Egiptul Antic, dar și cărți de joc precum 10, Q, J, A și K. Fără niciun dubiu, Book of Ra este un slot de top și a fost inclus constant în topul cu cele mai bune jocuri de la cazinourile online.

Irish Coins

Folclorul irlandez reprezintă o sursă constantă de inspirație pentru dezvoltatorii de jocuri. Iar cei de la Novomatic nu au trecut cu vederea și se alătură providerilor care au creat jocuri cu o astfel de tematică. Irish Coins a apărut în 2018, iar acțiunea se petrece pe o matrice cu 3 rânduri x 5 role și 20 de linii de plată fixe. Câștigul maxim ajunge la 500x miza, dar partea apreciată de utilizatori este că slotul are multiplicatori x2 și x3. De asemenea, jocul beneficiază și de rotiri gratuite. Sloturile au legătură cu folclorul irlandez și găsim o Oală cu monede de aur (Scatter) și o Monedă de Aur (Wild).

Flame Dancer

Un slot cu o grafică interesantă pe care Novomatic l-a lansat în noiembrie 2012. Acțiunea se petrece pe o grilă cu 3 rânduri x 5 coloane și 20 de linii de plată ajustabile. Slotul oferă rotiri gratuite, dublaj și Wild-uri expandabile. Câștigul maxim ajunge până la 2.000x miza dintr-o singură rotire. Tematica este inspirată din peisajele superbe din Hawaii, astfel că și simbolurile au legătură cu această zonă, dar și cu dansurile de pe plajă.