Topul celor mai generoşi parlamentari

Deputaţii, indiferent de culoare politică, nu ţin cont de criză când vine vorba să-şi stimuleze financiar angajaţii din cabinetele parlamentare. Zeci de aleşi din Camera Deputaţilor îşi rezervă peste 5.000 lei pentru plata subalternilor din teritoriu care răspund la telefoane, le fac cafeaua, le fixează întâlniri sau le scriu comunicate de presă. Ziare.com a făcut topul celor mai generoşi deputaţi după sumele cheltuite pentru salariile consilierilor, potrivit datelor publicate pe site-ul Camerei Deputaţilor. Primul în top este deputatul şi ministrul Apărării, Gabriel Oprea. El are rezervat lunar, pentru plata angajaţilor din colegiul din Ilfov în care a fost ales, nu mai puţin de 8.084 lei. Pe locul al doilea se află udemeristul Pal Arpad, care îşi plăteşte subalternii de la Harghita cu 8.077 lei. Următorul în top, liberalul Ludovic Orban, are cabinetul parlamentar în Bucureşti, iar pentru plata consilierilor săi are rezervată o sumă de 8.028 lei. Pe locul 10 în top este deputatul PDL Dan Pasat, care, la Giurgiu, cheltuieşte 6.699 lei pentru plata angajaţilor.