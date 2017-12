Topul celor mai proaste cântece din anii 1990

Piesa “Love Is All Around” a trupei Wet Wet Wet a fost desemnată cea mai proastă piesă a anilor 1990, într-un top realizat de celebra publicaţie muzicală „New Musical Express” (NME). Piesa, iniţial înregistrată de trupa The Troggs în anul 1967, a fost preluată de Wet Wet Wet, coverul trupei fiind inclus pe coloana sonoră a filmului „Four Weddings and a Funeral / Patru nunţi şi o înmormântare” din 1994. Piesa a stat 15 săptămâni în fruntea topului de single-uri britanice. Pe poziţia a doua în topul realizat de NME s-a situat „My Heart Will Go On”, celebra piesă interpretată de Celine Dion şi inclusă pe coloana sonoră a filmului „Titanic”. Podiumul este completat de „Praise You”, piesa lui Fatboy Slim. Topul NME al celor mai proaste piese din anii 1990 este completat, în ordine, de: „Faith” a trupei Limp Bizkit, „Sitting Down Here” a lui Lene Marlin, „Affirmation” a trupei Savage Garden, „Zombie” a formaţiei The Cranberries, „Lifted” a celor de la The Lighthouse Family, „Livin La Vida Loca” a lui Ricky Martin şi „Because We Want To” a lui Billie Piper.