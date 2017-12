Topul celor mai puţin rentabili actori de la Hollywood

Se spune că gusturile nu se discută, dar banii tranşează lejer orice dispută, în special în cinematografie, unde publicul are cel mai important cuvânt de spus. Şi astfel, după ce Naomi Watts a fost numită cea mai rentabilă actriţă de la Hollywood, a venit rândul investiţiilor mai puţin inspirate.

Într-un clasament publicat recent de revista “Forbes”, Will Ferrell este desemnat cel mai bine plătit star din Cetatea Filmului, în comparaţie cu profitul obţinut de lungmetrajele în care a jucat în acest an. Au fost luate în considerare două aspecte: onorariul primit şi încasările producţiilor respective. Pentru fiecare dolar investit în Will Ferrell pentru rolurile din ”You\'re Welcome America”, ”The Goods: Live Hard, Sell Hard” şi ”Land of the Lost”, actorul a adus înapoi doar 3,29 dolari. Foarte puţin în comparaţie cu pretenţiile hollywoodiene! Ewan McGregor şi Billy Bob Thornton completează topul celor mai slabe profituri încasate de pe urma filmelor în care au jucat, comparativ cu onorariile de care au beneficiat pentru prestaţiile lor. Li se adaugă Eddie Murphy, rapper-ul Ice Cube şi Tom Cruise. Singura femeie inclusă în topul actorilor supraestimaţi din punct de vedere al raportului salariu-profit este Drew Barrymore, aflată pe locul şapte, cu 7,43 dolari profit pentru fiecare dolar primit ca onorariu.

Topul celor mai puţini rentabili actori de la Hollywood arată astfel: Will Ferrell cu 3,29 dolari pentru fiecare dolar investit, Ewan McGregor cu 3,75 dolari, Billy Bob Thornton cu 4 dolari, Eddie Murphy - 4,43, Ice Cube cu 4,77 dolari, Tom Cruise cu 7,18 dolari, Drew Barrymore - 7,43, Leonardo DiCaprio cu 7,52 dolari, Samuel Jackson cu 8,59 şi Jim Carrey cu 8,62 dolari.