Topul celor mai recomandate alimente pentru acest sezon

Primăvara este sezonul când specialiştii recomandă consumul legumelor şi fructelor, tocmai pentru ca organismul să se refacă după iarnă. Oferta de legume şi fructe de primăvară este bogată, dar specialiştii americani au alcătuit un top al celor mai recomandate alimente pentru acest sezon, informează Marksdailyapple.com. Pentru că ziua s-a mărit, ai nevoie să îţi adaptezi alimentaţia pentru ca organismul să reziste mai mult la temperaturi mai ridicate, la un consum fizic mai susţinut şi să fie energic întreaga zi. Specialiştii spun că anghinarea este o sursă sigură de potasiu, fibre, calciu, fier şi fosfor. Este planta ideală pentru sănătatea ficatului, în special pentru persoanele care consumă carne grasă sau alcool în fiecare zi. Totodată, ea normalizează glicemia şi îmbunătăţeşte digestia, fiind ideală pentru a fi consumată la prânz. Ea ajută la regenerarea structurii celulare, protejează ficatul şi este ideal inclusiv pentru femeile însărcinate. Conţine şi vitamina K şi un consum regulat te fereşte de bolile de inimă. Avocado este, de asemenea, recomandată, ea conţine acid oleic (grăsime sănătoasă conţinută şi de uleiul de măsline) şi normalizează valoarea colesterolului. Este bogat în vitamina E, esenţială pentru sănătatea arterelor prin neutralizarea efectelor radicalilor liberi. Ţelina nelipsită din nicio ciorbă este şi ea inclusă în topul legumelor de primăvară. Conţine vitamina C, K, B6, dar şi potasiu, magneziu, mangan şi fosfor. Este o legumă bogată în fibre, este perfectă pentru curele de slăbire sau detoxifiere pentru că păstrează senzaţia de saţietate un timp îndelungat. Ridichile se află şi ele în top în acest sezon. Sunt antioxidanţii perfecţi pentru alimentaţia ta în acest sezon, fiind şi bogate în vitamina C, potasiu. Seminţele de muştar asigură necesarul de vitamina K, A şi C din mesele tale zilnice. Adăugate în salate sau în mâncare, nu numai că oferă un gust deosebit, dar specialiştii americani sunt de părere că micile seminţe sunt ideale pentru dieta oricărei femei. Muştarul conţine acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este o sursă sigură de energie. Ceapa este leguma care nu va lipsi de la nicio masă. Fie că se consumă fiartă, fie crudă, în salate, ceapa face minuni pentru digestie şi întreg sistemul respirator. Este poate cea mai recomandată legumă a primăverii, care nu îţi va lipsi de pe masă nici acum, când vei opta pentru ceapa verde şi nici când o vei înlocui cu cea uscată.