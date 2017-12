Topul celor mai vândute discuri din toate timpurile, dominat de Michael Jackson

La opt ani de la moartea sa, Michael Jackson (1958-2009) rămâne pe primul loc în clasamentul celor mai vândute albume din toate timpurile.

La 35 de ani de la lansare, albumul "Billie Jean" a fost vândut în 33 de milioane de exemplare.

"Thriller", lansat în 1982, conține hiturile "Beat It” și "Billie Jean” și a vândul, până acum, tot în 33 de milioane de copii, a anunțat Recording Industry Association of America (RIAA).

Moștenitorii starului susțin că "Thriller" s-a vândut, în toată lumea, în peste 105 milioane de exemplare, dar această cifră nu este confirmată de un clasament oficial.

Oricum, doar în 2016, moștenitorii lui Jackson au încasat 825 de milioane de dolari din drepturi de autor și drepturi de difuzare.

Top 10 cele mai vândute albume în Statele Unite (conform RIAA) arată astfel:

1. Michael Jackson - "Thriller", 33 de milioane de exemplare

2. Eagles - "Their Greatest Hits" (1971-1975), 29 de milioane

3. Billy Joel - "Greatest Hits Volume I & Volume II", 23 de milioane

4. Led Zeppelin - "Led Zeppelin IV", 23 de milioane

5. Pink Floyd - "The Wall", 23 de milioane

6. AC/DC - "Back In Black", 22 de milioane

7. Garth Brooks - "Double Live", 21 de milioane

8. Fleetwood Mac - "Rumours", 20 de milioane

9. Shania Twain - "Come On Over", 20 de milioane

10. The Beatles - "The Beatles", 19 milioane