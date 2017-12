Topul filmelor cu cele mai mari încasări

Filmul ”Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, regizat de Tim Burton, a intrat în topul 10 al peliculelor care au realizat cele mai mari încasări, acumulând 928,9 milioane de dolari din vânzarea biletelor. Acest lungmetraj a surclasat astfel pelicula ”The Lord of the Rings: The Two Towers / Stăpânul Inelelor: Cele două turnuri”, luându-i locul în clasament. În 2010, noul lider al acestui clasament a devenit pelicula ”Avatar” regizată de James Cameron, care a detronat un alt film al cineastului canadian, ”Titanic”.