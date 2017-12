Topul oraşelor cu cei mai fericiţi angajaţi din SUA

San Jose din California, cunoscut drept centru tehnologic global, este oraşul cu cei mai fericiţi angajaţi din SUA, potrivit unui clasament realizat de site-ul de recrutare Glassdoor prin intervievarea a peste 500.000 de persoane din cele mai mari 50 de zone metropolitane. Evoluţia pieţei americane a muncii se îmbunătăţeşte, iar unele oraşe oferă şanse şi condiţii mai bune de angajare decât altele. În luna mai, în SUA au fost create 217.000 de locuri de muncă în afara sectorului agricol, fiind a patra lună în care numărul posturilor înfiinţate depăşeşte 200.000, conform datelor oficiale. ”San Jose este recunoscut drept centru global al industriei tehnologice. În acest oraş, companiile care au primit cele mai multe aprecieri sunt Google, Universitatea Stanford şi site-ul de comerţ electronic eBay”, a declarat Scott Dobroski, analist al tendinţelor de angajare la Glassdoor.

O persoană care lucrează în Mountain View, California, a afirmat că Google a făcut o treabă extraordinară prin crearea unei comunităţi diverse cu obiective comune. De asemenea, Google oferă şi mese şi transport gratuit angajaţilor. Investitorii imobiliari au observat creşterea bunăstării angajaţilor din San Jose, care se numără între primele cinci pieţe din SUA pentru speculaţii imobiliare, potrivit companiei CoreLogic. Pe locul al doilea în clasament se află San Francisco, oraş înconjurat de numeroase companii tehnologice mari, între care Facebook şi furnizorul de servicii de stocare de date cloud Dropbox. ”Munca este interesantă şi o provocare”, a scris un softist de la DropBox, care a adăugat că angajaţii au la dispoziţie toate avantajele care pot fi oferite de companiile startup din regiune, cum ar fi sală de sport, masaj, trei mese de cinci stele pe zi şi viaţă socială activă. Unul dintre dezavantaje este preţul ridicat al locuinţelor din districtul San Francisco, unde ratele ipotecilor reprezintă 70% din venitul mediu, potrivit datelor companiei imobiliare RealtyTrac.

Washington D.C. ocupă locul al treilea în clasament, între angajaţii care au participat la cercetare figurând cei de la Universitatea „George Mason“, Institutul Naţional pentru Sănătate, compania de consultanţă Motley Fool şi National Public Radio. În cercetare au fost incluse doar zonele metropolitane unde numărul participanţilor la sondaj a fost de peste 700, pentru a se evita distorsionarea rezultatului prin evaluări pozitive făcute de directorii de instituţii. Următorul oraş, plasat pe poziţia a patra, este Norfolk, din statul Virginia, fapt care poate părea neobişnuit. Glassdoor a primit însă sute de răspunsuri din partea angajaţilor US Navy şi Air Force. Mulţi angajaţi ai armatei pot avea probleme de adaptare la viaţa corporatistă, potrivit unui studiu recent realizat de National Foundation for Credit Counseling and Pioneer Services, dar un ofiţer de marină a afirmat, în cadrul cercetării realizate de Glassdoor, că transferul competenţelor din armată în sectorul privat se poate realiza uşor.

Pe locul 5 în clasament se află Salt Lake City. Cele mai multe opinii favorabile au venit din partea angajaţilor Universităţii Utah şi Intermountain Healthcare, dar şi de la companii de tehnologie precum eBay, Adobe Systems şi Fusion-io. Top 10 este completat, în ordine, de San Diego, Seattle, Oklahoma City, San Antonio şi Austin. În schimb, oraşele care au obţinut cele mai slabe scoruri în cadrul sondajului sunt Phoenix şi Tampa din statul Florida, Las Vegas din Nevada, Denver din Colorado şi Pittsburgh din Pennsylvania, motivul fiind că majoritatea nu beneficiază de prezenţa unor multinaţionale. New York s-a plasat pe poziţia 28 din 50, principala nemulţumire fiind legată de numărul mare de ore lucrate şi naveta lungă, unii dintre participanţi afirmând că aproape nu încetează să muncească.