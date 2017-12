Topul ţărilor care încarcerează jurnalişti

Pe primele poziții ale listei țărilor care au încarcerat jurnaliști în 2015 se află China și Egiptul, care conduc detaşat. Numărul reprezentanților presei aflați în închisoare este însă în ușoară scădere față de anul trecut, a anunțat marți Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ, organizație neguvernamentală cu sediul la New York) în raportul său anual, relatează DPA. Astfel, numărul jurnaliștilor încarcerați a scăzut în acest an la 199 (dintre care 109 jurnaliști online), de la 221 în 2014.

Astfel, documentul relevă că țara cu cei mai mulți jurnaliști întemnițați a rămas China, cu 49 de cazuri în acest an, în creștere față de 2014, când 44 de jurnaliști au fost încarcerați. De asemenea, raportul arată că libertatea presei a regresat substanțial în Egipt și Turcia, în acest an. Egiptul a băgat în închisoare 23 de jurnaliști (față de 12 în anul 2014) și Turcia - șapte jurnaliști. Tendința este îngrijorătoare, ținând cont de faptul că Turcia a încarcerat mai mulți jurnaliști decât orice altă țară în 2012 și 2013. În Iran, unde există o situație foarte gravă privind libertatea presei, numărul jurnaliștilor încarcerați a scăzut de la 30 anul trecut la 19 în acest an. Printre cei aflați încă în închisoare pe teritoriul iranian se află Jason Rezaian, corespondent al ziarului „The Washington Post“, care a fost acuzat de spionaj de către autoritățile de la Teheran.

Etiopia, unde se înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cenzurii asupra presei, a eliberat șase bloggeri din închisoare în acest an, dar ei încă sunt supuși restricțiilor de călătorie, adaugă raportul CPJ.

În total, în acest an, 28 de țări din întreaga lume au întemnițat jurnaliști, dintre care 10 state au încarcerat un singur reprezentant al presei.