Tori Spelling ar putea avea propriul talk show

Actriţa americană Tori Spelling, cunoscută din serialul de succes ”Beverly Hills, 90210”, ar putea avea propriul talk show, la postul de televiziune ABC. Potrivit ”Los Angeles Times”, acest post de televiziune intenţionează să creeze o atmosferă asemănătoare celei din sitcom-ul ”Will & Grace”, între Tori Spelling şi un co-prezentator, care nu a fost deocamdată ales. În 2006, Tori Spelling i-a încântat pe spectatorii postului VH1 cu evoluţia ei din emisiunea So NoTORIous, în care rolul celui mai bun prieten al său a fost interpretat de Zachary Quinto, starul din ”Star Trek”. Această emisiune, inspirată din viaţa actriţei din perioada serialului ”Beverly Hills, 90210”, a înregistrat cote ridicate de audienţă în SUA.

Dacă noul proiect se va concretiza, nu se cunoaşte deocamdată ora la care acesta va fi inclus în programul postului ABC, dominat seara de seriale cu priză la public – ”All My Children”, ”One Life to Live” şi ”General Hospital”, dar şi de emisiunea celebrei Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show, difuzată în timpul zilei. Recent, Oprah Winfrey a anunţat, însă, că emisiunea pe care o realizează şi prezintă se va încheia în toamna anului 2011.

Tori Spelling a interpretat, timp de zece ani, rolul Donna în serialul ”Beverly Hills, 90210”, produs de studiourile Fox. De asemenea, ea a apărut în filme precum ”Scary Movie 2” şi ”Troop Beverly Hills”. Recent, ea a acceptat să joace într-un spin off inspirat din serialul ”Beverly Hills, 90210”.