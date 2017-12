Tori Spelling aşteaptă al treilea copil

Tori Spelling a anunţat, luni, printr-un mesaj postat pe Twitter, că este din nou însărcinată, actriţa americană urmând să devină mamă pentru a treia oară, în toamna acestui an. ”Ştiu că au existat multe speculaţii şi de aceea am vrut ca toată lumea să afle vestea de la mine. Este oficial. Dean şi cu mine suntem însărcinaţi!!!”, a anunţat Tori Spelling. Actriţa americană în vârstă de 37 de ani anunţase deja în luna februarie că îşi doreşte încă un copil. În prezent, cuplul apare în reality show-ul Tori & Dean: sTORIbook Weddings, difuzat pe site-ul Oxygen.com. Tori şi Dean, în vârstă de 44 de ani, s-au căsătorit în mai 2006, în cadrul unei ceremonii pe o insulă privată din Fiji, cu puţin timp înainte ca tatăl actriţei, producătorul de televiziune Aaron Spelling, să moară. Cei doi au împreună o fetiţă, Stella Doreen, născută în mai 2008 şi un băieţel, Liam Aaron, care s-a născut în martie 2007. De asemenea, Dean McDermot are un fiu, Jack, în vârstă de 12 ani şi o fiică adoptată, în vârstă de 5 ani, din prima căsătorie.

Tori Spelling şi Dean McDermot erau căsătoriţi cu alte persoane când s-au întâlnit pe platourile de filmare ale producţiei de televiziune ”Mind Over Murder”, în Ottawa, Canada, în vara anului 2005. Tori Spelling a interpretat, timp de zece ani, rolul Donna în serialul ”Beverly Hills, 90210”, produs de studiourile Fox. De asemenea, ea a apărut în filme precum ”Scary Movie 2” şi ”Troop Beverly Hills”. În 2008, ea a anunţat că a semnat pentru a juca într-un spin off inspirat din serialul ”Beverly Hills, 90210”.