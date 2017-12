Tori Spelling se reface după gripă porcină

S-a spus că ar suferi de anorexie, după ce şi-a expus corpul extrem de slab pe plajă, dar iată că Tori Spelling are curajul să înfrunte zvonurile. Vedeta devenită celebră datorită serialului ”Beverly Hills 90210” a apărut în public fără machiaj, decisă să lămurească lucrurile. ”Am fost bolnavă timp de câteva luni şi mi-a fost greu să mănânc, aşa că am pierdut kilograme bune. Nu par aşa de slabă. Am mers la doctor încercând să găsesc răspunsuri. Nu sunt anorexică. Nu sufăr de o boală de nutriţie. Dar când toată lumea mă întreabă: , nu vreau să spun că am avut gripă porcină. Am fost atât de jenată!”, a declarat vedeta, la ieşirea din cabinetul medicului. Acum, gripa este de domeniul trecutului. Rămâne să vedem dacă de acum înainte se va îngrăşa sau dezminţirea a fost doar de ochii lumii.

Date fiind probleme de sănătate, Tori Spelling recunoaşte că se teme că soţul ei, Dean McDermott, ar putea să o înşele. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt în 2006, pe platourile de filmare la ”Mind Over Murder”. La vremea aceea, amândoi erau căsătoriţi: Tori Spelling cu actorul Charlie Shanian, iar Dean McDermott cu Mary Jo Eustace. Circumstanţele relaţiei lor o fac pe vedetă să îşi facă griji. ”Având în vedere istoria noastră, adesea mă îngrijorez că Dean mă înşeală. Dacă sună telefonul şi este o voce de fată, trebuie să îl întreb dacă are o aventură. Dean mi-a fost devotat şi îmi tot spune că nu se va întâmpla asta. În adâncul sufletului îl cred. Dar nu mă pot opri. Din anumite motive sunt constrânsă să îl acuz că mă înşeală”, a declarat starul.