Tori Spelling & Johnny Knoxville, părinţi a treia oară

Actriţa americană Tori Spelling a devenit mamă a treia oară, luni dimineaţă. Chiar interpreta personajului Donna în serialul-cult al anilor ’90 ”Beverly Hills” a anunţat vestea pe contul său de Twitter: ”Familia noastră este foarte fericită să anunţe că fiica nostră, Hattie Margaret McDermott, s-a născut pe 10.10.11, la 07h08. Este incredibilă!”. Este al treilea copil al actriţei şi al soţului ei, actorul canadian Dean McDermott, după Liam, de 4 ani şi Stella, de 3 ani. Cei doi nu au fost curioşi să afle sexul copilului înainte de naştere, pentru că aveau deja un băiat şi o fată. Fericita mamă, în vârstă de 38 de ani, a postat şi o fotografie a picioruşelor micuţei, iar tatăl a scris că fiica sa este ”minunată”. La câteva ore după naştere, actriţa a anunţat că noul sezon al emisiunii de tip reality-show Tori & Dean, care se desfăşoară în familia McDermott, va începe pe data de 29 noiembrie.

Şi actorul Johnny Knoxville a devenit tată pentru a treia oară, după ce soţia lui a dat naştere unei fetiţe, Arlo. Starul din ”Jackass” şi partenera lui de viaţă, Naomi, mai au un fiu, pe nume Rocko. Johnny Knoxville mai are o fiică, Madison, dintr-o relaţie anterioară. ”Pe 6 octombrie, Naomi, Madison, Rocko şi cu mine am primit o fetiţă în familia noastră. Numele ei este Arlo şi mămica şi ea sunt bine!”, a postat vedeta pe contul său de Twitter. Arlo a venit ca un cadou pentru părinţii ei, care pe 24 septembrie au aniversat un an de căsătorie.