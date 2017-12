Tortura este justificată? Asta crede Trump! Casa Albă se distanţează

Casa Albă s-a distanţat de documentul care prevede reintroducerea tehnicilor dure de interogare a teroriştilor şi posibilitatea redeschiderii centrelor secrete pentru detenţie ale CIA în afara Statelor Unite, o ordonanţă executivă elaborată de Trump, scrie NYT. "Nu este vorba de un document al Casei Albe", a reacţionat Sean Spicer, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei SUA, după ce agenţia Associated Press a dezvăluit că preşedintele Donald Trump este autorul acestui document. Întrebat despre aceste aspecte, Trump a reiterat miercuri că tehnicile dure de interogare a teroriştilor i se par justificate, precizând însă, într-un interviu acordat ABC News, că va ţine cont de opiniile viitorului secretar al Apărării, James Mattis, şi noului director CIA, Mike Pompeo. "Mă voi baza pe Pompeo şi Mattis şi pe grupul meu. Dacă nu vor vrea să meargă în această direcţie, este în regulă. Dacă vor vrea, voi lucra în acel sens. Vreau să fac totul în limite legale. Dar cred oare că va funcţiona? Absolut, simt că va funcţiona", a afirmat Donald Trump.

Mai mult, ordonanţa prezidenţială va anula angajamentul privind închiderea Penitenciarului militar de la Guantanamo Bay. Documentul le cere consilierilor prezidenţiali "să analizeze posibilitatea de a recomanda reînceperea programului de interogare a teroriştilor străini importanţi în centre din afara SUA şi dacă un astfel de program ar trebui să includă centre pentru detenţie administrate de CIA". În plus, documentul dă asigurări că legislaţia americană trebuie respectată în toate situaţiile, respingând explicit "tortura". Însă analizarea posibilităţii reintroducerii tehnicilor dure de interogare a suspecţilor de terorism, interzise de Administraţia Barack Obama şi de Congres, în mod sigur va inflama spiritele în Statele Unite şi în străinătate. "Documentul conţinea fraze complicate şi erori de tipar. Scria, spre exemplu, că atentatele din 11 septembrie au avut loc în 2011, în loc de 2001. În mod clar nu era un document destinat uzului public. Însă proiectul de ordonanţă executivă difuzat miercuri de presă - un document ce reactivează perspectiva redeschiderii închisorilor CIA din străinătate în care au fost deţinuţi şi torturaţi suspecţii de terorism - are potenţialul de a fractura şi mai mult comunitatea de securitate naţională divizată deja de una dintre cele mai controversate politici post-11 septembrie", comentează cotidianul „The New York Times“.

În campania electorală, Donald Trump a evocat de mai multe ori intensificarea strategiei SUA de combatere a reţelei teroriste Stat Islamic. Trump a vorbit inclusiv despre posibilitatea reintroducerii unor tehnici dure de interogare, de genul simulării înecului. De când a devenit preşedinte, Trump și-a temperat tonul, în contextul în care secretarul Apărării, James Mattis, a semnalat că tortura este ineficientă. Unii congresmeni democraţi şi republicani deja au reacţionat la planul lui Donald Trump. "Preşedintele poate adopta orice ordonanţă executivă vrea. Dar legea este lege. Nu aducem înapoi tortura în SUA", a avertizat senatorul republican John McCain.

Reamintim că Administraţia George W. Bush a introdus, după atentatele din 11 septembrie 2001, tehnici dure de interogare a presupuşilor membri Al-Qaida, iar CIA a administrat centre secrete pentru detenţie în numeroase ţări, existând suspiciuni că un astfel de penitenciar ar fi existat şi în România. Pe fondul criticilor internaţionale referitoare la încălcări ale drepturilor omului, Administraţia Barack Obama a anulat aceste măsuri.

Marea Britanie nu tolerează tortura

Marea Britanie nu tolerează tortura sau tratamentele inumane, iar relația sa apropiată cu SUA permite schimburile sincere de opinii acolo unde există dezacorduri, a declarat joi purtătorul de cuvânt al premierului britanic Theresa May. "Avem o relație puternică și apropiată cu America și care ne permite un dialog sincer, iar acolo unde nu suntem de acord spunem clar că nu suntem", a subliniat purtătorul de cuvânt, adăugând că Marea Britanie "nu tolerează tortura sau tratamentele inumane sub nicio formă". Theresa May a plecat în SUA, unde urmează să se întâlnească vineri cu Donald Trump, fiind primul lider de pe plan mondial care se întâlnește cu noul șef de la Casa Albă după învestirea acestuia, vinerea trecută. Liderul opoziției britanice, Jeremy Corbyn, i-a cerut șefei guvernului să condamne remarcile preşedintelui. "Când vă întâlniți cu Donald Trump, puneți pe primul loc valorile noastre și nu America. Spuneți „nu“ simulării înecului. Înseamnă tortură", a transmis pe Twitter liderul Partidului Laburist, citat de DPA.