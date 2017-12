Tortură îngrozitoare pentru 20 de câini din Kogălniceanu

23:47:12 / 03 Martie 2014

vinovatii sa plateasca!

bine ca aceste animale merita ucise fara nici cel mai mic semn de nemultumire fata de cei ce abandoneaza cand ei sunt sursa acestor probleme, oare de ce? mereu vad oameni care urla "crima crima " ucideti cainii...de ce nu trebuiesc pedepsiti si pusi sa plateasca abandonatorii? pentru ca exact cei care abandoneaza sunt de acord cu eutanasia, ba chiar le convine, cu cat mai multi caini ucisi cu atat eu ei unde abandona, cu cat mai multi caini ucisi isi pot lasa catelusele sa fete pana crapa puiii pot fi vanduti si apoi abandonati..cui nu-i convine oare solutia sterilizarii??? si de ce? cum sa omori ba un caine pe motiv ca o javra de om l-a aruncat in drum? pai asta este solutie de specie superioara? asa gandeste un om cu responsabilitate? unde este asumarea faptelor? unde este momentul ala cand iti pui capul la bataie sa gasesti solutii rationale si cu rezultat pozitiv...crima..asta vreti? atata violenta credeti ca este buna? asta este un climat unde sa ne crestem copiii????romanie, unde te indrepti? irecul a instigat atat de mult la violenta ca nu trece o zi sa nu auci o magarie facuta de marele si superiorul om, de la pui de caini hacuiti pana la caiini adulti macelariti si ne mai spunem rasa superioara? superioritatea se vede in felul in care-l tratezi pe cel aflat in nevoie, pe cel mai mic decat ine nu in dorinta de-a ucide fiiinte fara vina si fara aparare.