Tot mai multe birouri goale

Circa 25% din suprafaţa totală propusă spre livrare în semestrul II din 2009 este preînchiriată, o rată de ocupare mult mai mică faţă de nivelurile înregistrate în 2007-2008, când spaţiile preînchiriate au reprezentat 45-60% din totalul spaţiilor finalizate, potrivit unui studiu al BNP Paribas Real Estate. „Scăderea cererii şi proiectele noi propuse spre livrare în semestrul II din 2009, care totalizează aproximativ 270.000 mp (suprafaţă construită), vor menţine presiunea descendentă asupra nivelului chiriilor pentru a doua jumătate a anului. Ritmul de scădere va fi însă mai lent faţă de semestrul II din 2008 şi prima jumătate a acestui an ca urmare a rezistenţei proprietarilor şi atingerii limitei de profitabilitate pentru investiţiile făcute de aceştia”, se mai spune în studiul BNP Paribas Real Estate. În primul semestru al acestui an s-a înregistrat scăderea chiriilor solicitate cu 10-15%, pentru toate tipurile de clădiri, în toate zonele oraşului, cu scăderi mai accentuate pentru birourile situate la periferie. În plus, stimulentele oferite de proprietari au devenit tot mai des întâlnite, contribuind la scăderea chiriei de bază cu 10-15% şi a chiriei nete efective cu 20-25%”, potrivit BNP Paribas Real Estate. Astfel, în prima jumătate a anului, nivelul mediu al chiriei solicitate pentru birourile de clasa A a variat între 18-20 euro/mp/lună. Pentru proprietăţile de clasa B, chiriile s-au situat între 12-16 euro/mp/luna, iar pentru cele din zone secundare, au variat între 10-12 euro/mp/luna. În zonele descentralizate şi periferice cu grad de acoperire redus al reţelei de transport, deşi există clădiri cu standarde ridicate de calitate, chiriile solicitate variază între 9-11 euro/mp/lună.