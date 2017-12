Tot mai multe firme radiate

Deşi numărul firmelor cu activitate suspendată a scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, criza economică face în continuare victime în rândul agenţilor economici. Potrivit ultimelor date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), de la începutul acestui an şi până la sfârşitul lui septembrie, şi-au suspendat activitatea (pe o perioadă de până la trei ani) în judeţul Constanţa peste 2.000 de firme. Comparativ cu anul 2009 când, în primele nouă luni, s-au înregistrat 4.252 de suspendări de activitate, anul acesta s-au înregistrat 2.653 de suspendări de activitate, reprezentând o scădere de 37,61%. Cu toate acestea, judeţul nostru se situează pe locul al patrulea pe ţară, după Bucureşti, Cluj şi Braşov. În ceea ce priveşte dizolvările voluntare, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când s-au înregistrat 930 dizolvări voluntare la nivelul judeţului, anul acesta s-au înregistrat 543 dizolvări voluntare, reprezentând o scădere de 41,617%. Pe de altă parte, cea mai spectaculoasă creştere s-a înregistrat la capitolul radieri. Numărul radierilor voluntare s-a ridicat în primele nouă luni din acest an la 5.164, reprezentând o creştere de 346% (1.157 radieri voluntare în 2009). În ceea ce priveşte situaţia statistică a firmelor intrate sub incidenţa Legii 85/2009 (Legea insolvenţei), datele indică faptul că, în Constanţa, numărul firmelor intrate în insolvenţă s-a ridicat, în nouă luni, la 775, din care 62 doar în luna septembrie, iar 47 - în august. Datele oficiale ale ONRC relevă că, la aceeaşi dată, în Constanţa, existau 34.541 firme active (faţă de 40.260 - în anul trecut), din care 27.102 persoane juridice, respectiv 7.439 persoane fizice autorizate. Sunt considerate active, din punctul de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în niciuna din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. La nivel naţional, datele ONRC arată că aproape 59.020 de firme şi-au suspendat activitatea de la începutul acestui an, însă stăm mai bine decât anul trecut, când în acelaşi interval s-au înregistrat 113.084 de firme suspendate. Comparativ cu anul 2009, în primele nouă luni, când s-a înregistrat un număr de 19.102 dizolvări voluntare la nivelul întregii ţări, anul acesta s-a înregistrat un număr de 6.556 dizolvări voluntare. În ceea ce priveşte radierile voluntare, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când s-au înregistrat 31.040 la nivelul întregii ţări, în acest an, s-au înregistrat 159.530 radieri voluntare, reprezentând o creştere de 414%. Cele mai multe radieri voluntare au fost înregistrate în domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc (5.784), al tranzacţiilor imobiliare, hoteluri şi restaurante, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, dar şi cel al transporturilor şi depozitării.