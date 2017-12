Tot mai multe motive pentru a legaliza marijuana

Cercetătorii americani au mai găsit un motiv foarte temeinic pentru a milita pentru schimbarea legislației și legalizarea marijuanei. Se pare că pacienții care folosesc marijuana medicinal nu mai devin dependenți de calmante. Studiul a arătat că legalizarea consumului de canabis a scăzut cu 1.700 numărul de decese provocate de supradoza de medicamente în statele care și-au schimbat legislația. Rezultatul este spectaculos și în ceea ce privește scăderea cu circa 25% a ratei prescripțiilor pentru calmante și antidepresive.

Marijuana poate avea efecte benefice și asupra relaţiilor de cuplu, afirmă autorii unui studiu controversat, potrivit căruia perechile căsătorite care folosesc acest drog au parte de mai puţine episoade de violenţă domestică. Marijuana a fost acuzată, de-a lungul anilor, de cauzarea unui număr mare de accidente de automobil şi de faptul că alimentează violenţa. Cu toate acestea, un studiu recent, controversat, sugerează faptul că soţii care fumează acest drog împreună sunt mai puţin dispuşi să devină violenţi unul faţă de celălalt. Cercetătorii sunt de părere că acest lucru se explică nu doar prin efectele pe care marijuana le are asupra creierului, ci şi prin faptul că partenerii de viaţă care folosesc acest drog împreună împărtăşesc mai multe valori similare şi cercuri sociale, iar aceste detalii duc la scăderea riscului de izbucnire a unui conflict.

Cercetătorii Universității Buffalo şi de la Health Professions and Research Institute on Addictions din New York au studiat 634 de cupluri şi au făcut următoarea constatare: cu cât participanţii fumau împreună mai multă marijuana, cu atât ei erau mai puţin dispuşi să se angajeze în episoade de violenţă domestică. Monitorizând acele cupluri pe parcursul primilor nouă ani de căsnicie, cercetătorii au descoperit că bărbaţii care foloseau drogul de trei ori pe săptămână, fumându-l împreună cu soţiile lor, erau cel mai puţin expuşi în faţa riscului de a deveni violenţi faţă de partenerele lor. Autorii studiului susțin că legătura dintre consumul de marijuana şi reducerea episoadelor de violenţă domestică era cel mai pronunţată în rândul femeilor care nu aveau niciun istoric de comportamente antisociale. Un alt studiu, realizat în 2013, de aceeaşi universitate americană, arată că alcoolul consumat în cantităţi exagerate este dăunător pentru căsnicie, dacă este utilizat doar de unul dintre soţi, însă nu şi atunci când este consumat de ambii parteneri de cuplu. Rata divorţurilor din rândul cuplurilor în care ambii soţi erau băutori inveteraţi era la acelaşi nivel cu aceea înregistrată în rândul cuplurilor în care niciunul dintre soţi nu consuma alcool. Acest lucru nu înseamnă însă că celelalte aspecte ale vieţii de familie nu au de suferit.