Tot mai multe restanțe la credite

Restanțele la creditele mai mari de 20.000 lei acordate de bănci clienților au crescut cu 0,9%, în mai, față de aprilie, până la 30,11 miliarde echivalent lei, potrivit datelor Centralei Riscului de Credit din cadrul BNR. Restanțele centralizate reprezentau, în mai, 10,88% din totalul sumelor datorate de clienți băncilor. Din suma totală, 89,87%, respectiv 27,06 miliarde lei, sunt credite neplătite de peste un an, în creștere de la 26,97 miliarde lei în aprilie. Numărul clienților cu restanțe la bănci a crescut, de asemenea, în aceeași perioadă, de la 188.022 la 190.715, dar rămâne sub nivelul înregistrat în urmă cu un an (208.305). Interogările la Centrala Riscului de Credit au scăzut de la 111.506, în aprilie, la 105.928 o lună mai târziu, dar sunt sub pragul din iunie 2015 (123.074). În cazul persoanelor fizice, restanțele la creditele de peste 20.000 lei au scăzut în mai, față de aprilie, cu 50 milioane lei, până la circa 6,14 miliarde lei, de la 6,19 miliarde lei cu o lună în urmă, și reprezentau 6,15% din totalul sumelor datorate. Și în acest caz, cele mai multe restanțe, respectiv 89,9%, reprezintă împrumuturi neplătite de peste un an. Numărul de restanțieri persoane fizice a crescut în mai la 161.226, de la 159.334 în luna precedentă.