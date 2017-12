Tot mai multe supermarketuri renunţă la pungile din plastic

Supermagazinele nu vor să fie prinse nepregătite şi au luat deja deciziile pozitive de urmat în noul an. De pildă, magazinele Whole Foods vor să renunţe la pungile din plastic. Compania Whole Foods a renunţat, deja, la pungile din plastic din cele două magazine ale sale din Austin, în Texas. Reprezentanţii firmei susţin că măsura reprezintă primul pas spre interzicerea pungilor din plastic în toate magazinele sale, pînă la începutul anului viitor. Pungile din hîrtie reciclată 100% vor continua să fie o opţiune pentru cumpărători.

Pungile din plastic umplu gropile de gunoi, dăunează apei şi vieţii sălbatice şi sînt o sursă de gunoi pentru marginile de drum şi pentru comunităţi. La magazinele din Austin, compania Whole Foods a decis să mărească recompensa pentru cumpărătorii care vin cu propriile pungi, de la cinci la zece cenţi. Whole Foods vinde, acum, o pungă refolosibilă fabricată în proporţie de 80% din sticle de plastic reciclate.

Interzicerea pungilor din plastic nu prea le convine celor de la Progressive Bag Alliance, o organizaţie nonprofit a producătorilor de pungi din plastic. Aceştia s-au grăbit să declare că înlocuirea pungilor din plastic cu cele din hîrtie va avea impact negativ asupra mediului. Pungile din plastic sînt puse la zid şi prin alte campanii sau măsuri ale companiilor şi autorităţilor din întreaga lume. Spre exemplu, autorităţile din New York au dat o lege prin care vor obliga supermarketurile să recicleze pungile. De asemenea, IKEA a început să ceară bani clienţilor pentru pungile din plastic.