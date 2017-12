Tot mai mulţi delfini morţi

Tot mai mulţi delfini cad victime plaselor de pescuit ilegale din Marea Neagră. Vineri, echipajul programului „Delfini în criză! - Dolphins in distress!”, derulat de Oceanic Club, a fost informat cu privire la existenţa unui delfin eşuat în zona Hotelului Flora, din staţiunea Mamaia. Ajunşi la faţa locului, membrii echipajului şi-au dat seama că este vorba de un marsuin (cetacee mici din familia Phocoenidae, care aparţin subordinului Odontoceti / „balene cu dinţi”, împreună cu balenele şi delfinii - n.r.). „Ajunsă la faţa locului, echipa noastră a constatat că este vorba despre un mascul din specia Phocoena phocoena relicta, exemplar juvenil, de numai 62 de centimetri lungime, care a murit prin înec, în urma prinderii în uneltele pescuit”, a declarat directorul Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, Răzvan Popescu-Mirceni. Momentul morţii marsuinului a fost poziţionat în urmă cu 4-5 săptămâni faţă de momentul eşuării. În urmă cu numai câteva zile, pe 17 mai, echipajul programului „Delfini în criză! - Dolphins in distress!” a primit o informaţie conform căreia în capătul sudic al staţiunii Vama Veche se afla un delfin mort. Potrivit directorului Oceanic Club, era vorba de un mascul juvenil din specia Tursiops truncatus ponticus, cunoscut sub denumirea de afalin (delfin relativ robust, având, de obicei, prelungirea cartilaginoasă a botului scurtă şi butucănoasă, de unde denumirea englezească de „bottlenose” - nas ca o sticlă - n.r.), a cărui moarte a survenit prin înec, în urma prinderii în plase de pescuit, în urmă cu 2-3 săptămâni faţă de momentul eşuării. Până în prezent, de la începutul anului, echipa Oceanic Club a înregistrat 16 cazuri (dintre care unul neconfirmat fizic) de cetacee eşuate pe costa românească.