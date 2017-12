Tot mai mulți pacienți apelează la medicina complementară și alternativă, spun specialiștii. Mai exact, numărul pacienților care apelează la medicina complementară și alternativă crește anual cu aproximativ 10 - 12%, a declarat directorul Institutului Național de Medicină Complementară și Alternativă, președinte al Societății Române de Acupunctură, prof. dr. Corneliu Moldovan, citat de Agerpres. El a precizat că, personal, are zilnic la institut între 50 și 75 de pacienți, la care se adaugă și cei din mediul privat. ”Sunt medic specialist oncolog, mă ocup și de oncologie integrativă, care apelează la mijloacele medicinei complementare și alternative, sunt specialist în laser-terapie și practic laser-terapia și în acupunctură. Mă ocup de biofizica fenomenelor care au loc în toate disciplinele medicinei complementare și alternative”, a menționat medicul. Potrivit lui, la Institutul Național de Medicină Complementară și Alternativă ”Prof. dr. Florin Brătilă” sunt tratați într-un an aproximativ 14.000 de pacienți cu o patologie diversă. ”Pacienții ar trebui să vină la noi încă de la primele manifestări funcționale, nu în cazul în care nu se mai poate face nimic prin nicio altă terapie medicală. Avem succese și în astfel de cazuri. Terapia durerii, terapia bolilor funcționale medicale: ulcerul, dischinezia biliară, diverse colici abdominale, renale etc. Toată patologia durerii, patologia efectelor secundare ale diferitelor accidente vasculare, cum ar fi parezele, paraliziile etc. Sunt multe boli ce țin de medicina internă care pot fi tratate”, a afirmat profesorul doctor. Pacienții pot veni la institut fie direct cu plata taxelor pentru serviciile medicale, care sunt modice față de alte unități, fie cu bilet de trimitere de la medicul de familie. „Este singurul centru din țară. Încep să se organizeze cabinete medicale atât private, cât și la nivelul unor spitale în medicina complementară. Institutul național este cel mai mare centru de profil din Europa de Sud-Est”, spune profesorul.