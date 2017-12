Tot mai puțini arestați la domiciliu

01:40:38 / 29 Iunie 2015

Legea este pentru prosti,

Schema e simpla si eficienta-pasul 1- se poate si altfel decat la parnaie ca nu sunt locuri si nu suportam deci promitem sa stam cuminti acasa. pasul 2- acasa cat sa mai stam ca ne plictisim si ne stau treburile in loc asa ca va dam voie sa ne mai controlati din cand in cand. pasul 3- da pina la urma ce am facut, mai lasati-ne in pace, pe ceilalti nu-i vedeti ? Pai degeaba am muncit atata sa ne dam legile astea ca sa putem fura in liniste si voi vreti sa putrezim in puscarie? Bai da prosti mai sunteti. Va asteptam la vot.