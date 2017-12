Tot mai puţine reclame la... junk food

Presa britanică a informat că numărul reclamelor TV la produsele alimentare de tip junk food a scăzut cu 34% în 2008, ca urmare a reglementărilor ce au ca scop combaterea obezităţii, în special în rîndul copiilor. Reglementările, introduse de Ofcom (“CNA-ul” britanic) în aprilie 2007, vizează reclamele la băuturi şi produse alimentare bogate în grăsimi, sare şi zahăr, produse ce atrag în special copiii cu vîrste între patru şi 15 ani. Ofcom anticipează că, în 2009, reclamele la astfel de produse nu vor mai fi difuzate deloc pe canalele pentru copii. Se estimează că, în prezent, numărul spoturilor publicitare la produse junk food, în intervalul orar 18.00 - 21.00, a scăzut deja cu peste 60% în timpul programelor pentru copii. Reglementările din Marea Britanie se aliniază la politicile europene pentru combaterea obezităţii în special în rîndul copiilor - consideraţi o categorie extrem de vulnerabilă la publicitatea pentru produsele de tip junk food. În România, marile companii de băuturi răcoritoare, dar şi cele de tip food, nu vor mai face publicitate pentru copiii sub 12 ani la produsele alimentare nesănătoase, după ce au semnat “Codul etic pentru publicitate adresată copiilor”. De asemenea, aceste companii nu vor mai face campanii de promovare a produselor de tip fast-food în şcolile primare. Reprezentantul World Federation of Advertisers (Federaţia Mondială a Publicitarilor), Will Gilroy susţine că acesta este un exemplu al modului în care industria poate sprijini promovarea unei diete echilibrate şi a unui stil de viaţă sănătos. Industria alimentară din România şi-a asumat rolul de coordonator la nivel european al luptei împotriva obezităţii. Potrivit legii, în cazul în care nu respectă prevederile, companiile care au semnat acest cod etic pot fi sancţionate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de Consiliul Naţional al Audiovizualului.