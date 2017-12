Tot n-avem suficienți donatori de organe

Medicul Radu Zamfir, care face parte din echipa de prelevări de organe de la nivel național, a declarat ieri că, deşi în cursul anului trecut a crescut foarte mult numărul donatorilor de organe, aceştia sunt în continuare insuficienţi, creşterea numărului lor fiind posibilă prin mai multe tehnici inovative. ”O boală terminală, dacă este lăsată netratată, invariabil duce la deces. Pe lângă riscul de apariţie a cirozei hepatice mai există şi riscul de malignizare, de apariţie a cancerului hepatic suprapus acestei boli. Acest cancer hepatic poate fi mai greu tratat, deoarece pune probleme deosebite. Unii dintre pacienţii cu ciroză şi cancer trec în rândurile receptorilor care aşteaptă un transplant de ficat. E o problemă care se cuantifică simplu: mortalitate pe liste de aşteptare. Sunt pacienţi care, fiind pe lista de aşteptare, mor în aşteptarea unui ficat. Asta pentru că, în pofida creşterii foarte mari a numărului de donatori anul trecut, există un dezechilibru între cerere şi ofertă, respectiv donatorii sunt insuficienţi”, a spus dr. Zamfir. El a adăugat că ”oamenii, cunoscând mai bine ce înseamnă o boală terminală, cunoscând mai bine ce înseamnă transplantul ca metodă terapeutică, au înțeles şi au donat mai mult”. ”Acest dezechilibru între numărul donatorilor şi numărul celor care aşteaptă un organ este destul de mare. Această problemă nu este numai a noastră, ci este mondială”, a spus medicul. Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, circa 1,4 milioane de persoane se îmbolnăvesc anual de hepatita A, 240 de milioane suferă de hepatită de tip B, iar 150 de milioane au contractat virusul hepatic C. La nivel mondial, hepatita ucide în fiecare an circa 1,4 milioane de persoane şi afectează alte sute de mii de persoane. Se estimează că în România sunt 10% dintre cei 12 milioane de bolnavi de hepatită C care ar fi în Europa. Alarmant este faptul că specialiştii prognozează un vârf al incidenţei hepatitei în 2020, în urma cumulului obţinut între pacienţii infectaţi înainte de anul 1989 cu persoanele nou-infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje.

Potrivit celui mai recent raport lansat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA), România se situează pe ultimul loc din 30 de state europene în ceea ce priveşte accesul pacienţilor cu hepatită la tratament şi servicii medicale specializate.