„Toţi fură, inclusiv PDL”

Fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, cea care a dat de pământ cu legile justiţiei, îşi acuză proprii colegi democrat liberali şi chiar pe premierul Emil Boc că, odată ajunşi la putere, politicienii aplică aceeaşi reţetă a corupţiei, despre care spune că o practică şi alte partide, metoda achiziţiilor publice. \"Aşteptarea mea a fost de la PDL. De asta pentru mine e foarte grav ceea ce se întâmplă cu PDL. Constat că procedează absolut la fel ca toţi ceilalţi\", a declarat Macovei luni seara, invitată la o emisiune televizată. \"Dar nu vă închipuiţi că domnul Boc nu ştie\", a ţinut ea să precizeze, prezentând pe scurt şi reţeta după care sunt daţi banii statului pe mâna cunoştintelor şi prietenilor. \"Toţi fură. Eu am văzut, zona achiziţiilor publice este aptă pentru corupţie. Din 2005 o spun. Îmi eşti prieten, îţi dau un contract şi plătim de zece ori, de o sută de ori mai mult faţă de preţul pieţei\", a explicat fostul ministru al Justiţiei. Ea a comentat şi pensiile exorbitante ale foştilor magistraţi, în condiţiile în care există cazuri de foşti judecători sau procurori care au pensii de peste 20.000 de lei pe lună. \"Judecătorii şi-au dat sporuri unii altora prin hotărâri judecătoreşti. (...) Da, acestea sunt pensii nesimţite (...) În 2005, când am ajuns eu la Ministerul Justiţiei, legea prevedea că se calculează pensia în raport cu venitul din ultima lună. Eu am modificat şi am pus pe ultimele 12 luni. Şi atunci au urlat cei din Justiţie şi Consiliul Suprem al Magistraturii. A venit Chiuariu, care a revenit la situaţia iniţială\", a mai spus Macovei.