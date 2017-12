Toţi tinerii sub 26 de ani din UE au acces gratuit la muzeele şi monumentele franceze

Gratuitatea accesului la muzee şi monumente franceze pentru europenii cu vîrste sub 26 de ani a fost extinsă şi la toţi tinerii rezidenţi în cele 27 de ţări membre ale UE, indiferent de naţionalitatea lor. Ministrul francez al Culturii, Frédéric Mitterrand, a decis să extindă această măsură de democratizare culturală, conform valorilor Republicii Franceze, se arată într-un comunicat al ministerului dat publicităţii. Măsura legislativă, intrată în vigoare de la 4 aprilie pentru tinerii sub 26 de ani, cetăţeni ai uneia dintre cele 27 de ţări membre ale UE are ca scop facilitarea accesului tinerilor în instituţiile culturale, mai ales a celor cu o situaţie financiară precară. În patru luni, această iniţiativă şi-a dovedit eficacitatea, dat fiind că instituţiile culturale vizate au primit cu 15% mai mulţi vizitatori tineri, cu vîrste între 18 şi 25 de ani.

Măsura care vizează gratuitate la muzee şi alte instituţii culturale pentru tinerii europeni a provocat nemulţumiri din partea asociaţiei SOS-Racisme, care caracteriza iniţiativa ca fiind discriminatorie. În urma acestor acuzaţii, fostul ministru francez al Culturii, Christine Albanel, a cerut efectuarea unui studiu despre posibilitatea de a extinde măsura şi pentru alţi tineri, iar succesorul său a avut ocazia să ceară tuturor muzeelor şi monumentelor naţionale să îşi extindă gratuitatea pentru toţi tinerii, indiferent de naţionalitatea lor, care sînt rezidenţi pe termen lung ai unei ţări membre a UE. Această decizie ar avantaja, mai ales, tinerii ce provin din alte ţări decît cele europene, dar studiază în una dintre ţările membre UE.