Touareg înfipt în... bloc

15:34:00 / 24 Ianuarie 2015

Explozie anvelopa

Frate cum sa ajungi pana acolo cu masina daca ai doar 50 de km/ora ? Am facut si eu explozie la ambele anvelope de pe partea dreapta la 40-50 tot cu un jeep si nu am mers mai mult de 10 - 15 m si m-am oprit fiindca masina este foarte grea ... are cca 3 tone ... Eu cred ca s-a speriat si in loc sa calce frana a calcat acceleratia ... Nu se vad urme de franare agresiva deloc pe asfalt ... Tipic !