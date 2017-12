Touch&Go, la X Factor

Pe parcursul galelor live X Factor, difuzate în fiecare sâmbătă şi duminică, la Antena 1, artişti cunoscuţi din România, dar şi de peste hotare vin să ofere momente muzicale deosebite. În această duminică, a venit rândul formaţiei Touch&Go să fie prezentă la întâlnirea cu publicul X Factor, urmând ca săptămânile viitoare, câştigătorul Eurovisionului din 2009, Alexander Ryback şi cunoscuta artistă internaţională In-grid să încânte publicul român.

Sâmbătă, de la ora 20.20, telespectatorii au parte de o ediţie de gală deosebită, ce va avea ca temă cele mai frumoase melodii de dragoste. Telespectatorii îşi pot vota din nou preferaţii, iar duminică seara, de la 21.45, are loc deznodământul celui de-al patrulea weekend live X Factor. Tot duminică, publicul român poate vedea în direct formaţia Touch& Go, cunoscută în întreaga lume pentru hituri precum „Would you?”, „Straight to no 1” sau„Tango in Harlem”. Influenţele din jazz, sound-ul original, precum şi vocea Venessei Lancaster au propulsat piesele formaţiei pe primele locuri în topurile din aproape toată lumea.

În galele viitoare, Alexander Rybak va reveni în România pentru a urca pe scena X Factor, după ce, în urmă cu doar câteva săptămâni, a fost invitatul Paulei Seling într-una dintre etapele megashow-ului X Factor. Emoţiile, de altfel, au început să crească la X Factor. În cea mai dură competiţie pentru recunoaştere, dar şi pentru fabulosul premiu de 200.000 de euro, au mai rămas doar 10 concurenţi.