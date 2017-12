Tour operatorii germani se întorc pe litoral

Reprezentanţii tour operatorilor germani se întâlnesc, astăzi, la Ministerul Turismului, cu reprezentanţii Asociaţiei pentru Promovarea Turismului Litoral – Delta Dunării, ai hotelierilor de pe litoral şi ai autorităţilor locale. „În cadrul acestei întâlniri, vom discuta despre ofertele pe care le avem pe litoral în sezonul estival 2012, precum şi ceea ce ne propunem să facem pentru atragerea turiştilor germani”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, Corina Martin. Printre operatorii din Germania prezenţi la întâlnire se numără şi TUI, ITS, STI, Dertour şi Neckermann. De asemenea, potrivit reprezentantului TUI în România, Ciprian Popescu, tour operatorul german Thomas Cook, unul dintre cele mai mari grupuri de turism din lume, şi-a anunţat intenţia de-a reveni pe litoralul românesc. În perioada 8-9 septemrbie, la Constanţa, a avut loc târgul de turism „Bursa Litoral – Delta Dunării 2012”, organizat de Asociaţia Litoral, în parteneriat cu hotelierii de pe litoral. „Deja s-au stabilit contractele pentru sezonul 2012. În acest an am „presat” hotelierii să ne ofere o listă cu tarife pentru a putea lansa programul „Înscrieri timpurii 2012” încă din această toamnă”, a mai spus Corina Martin. Existenţa unor preţuri din partea hotelierilor români, chiar dacă estimative, poate face posibilă includerea litoralului românesc în destinaţiile promovate de tour operatorii din Germania şi nu numai. „Operatorii străini îşi fac cataloagele de prezentare a ofertelor din toamnă, în aşa fel încât, la începutul iernii, acestea sunt deja trimise prin poştă clienţilor. Dacă nu venim cu tarifele la timp, nu putem fi incluşi în respectivele cataloage”, a explicat preşedintele Asociaţiei Litoral. „Bursa Litoral – Delta Dunării 2012” aduce noutăţi şi pentru turiştii români. Începând de anul viitor, aceştia vor putea achiziţiona vacanţe şi în Delta Dunării. Programul va fi lansat pe 1 octombrie, doritorii putând să-şi achiziţioneze vacanţa încă din acest an.