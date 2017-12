Toxiinfecţie alimentară din cauza unei bucăţi de brînză

Patru femei au fost internate duminică după-amiază în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu diagnosticul de toxiinfecţie alimentară, după ce au mîncat brînză de la un cioban. Victoria Mitache, de 57 de ani, Păuna Dobrin, de 69 de ani, Ecaterina Ungureanu, de 50 de ani şi Aurora Mitache, de 20 de ani, s-au dus duminică după-amiază pe cîmp, ca să strîngă fier vechi. Acolo s-au întîlnit cu Nurvet Burasan, de 51 de ani, un cioban care lucrează la o stînă aflată la marginea zonei industriale. Bărbatul le-a dat celor patru femei o bucată de brînză de vacă, pe care acestea au împărţit-o şi au mîncat-o. După zece minute, au început să se simtă rău. “Mă aflam acasă, cînd a venit la mine fata mea de 10 ani şi mi-a spus că mătuşa ei e pe moarte. L-am luat pe soţul meu şi am mers împreună pe cîmp, unde le-am găsit pe toate patru întinse pe jos, aproape leşinate. Cred că dacă nu ajungeam aşa de repede la ele, ar fi murit. Vomau şi se simţeau foarte rău. Nici nu ştiam la care dintre ele să merg mai întîi pentru a o ajuta. Un nepot a sunat la salvare şi la poliţie”, a povestit Argentina Stoica, una dintre rudele celor patru femei transportate la spital. Femeia este convinsă că toxiinfecţia alimentară a fost provocată de brînza ciobanului: „A mai rămas o bucată din ea. Este gălbuie şi are un miros foarte urît”. Nurvet Burasan susţine contrariul: „Şi eu am mîncat din brînza aia şi nu am nimic. Nu cred că din cauza asta s-au îmbolnăvit cele patru femei, pentru că au mai mîncat şi alţi oameni brînză de la mine şi nu s-au simţit rău”. Lucrătorii Secţiei 4 Poliţie continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.