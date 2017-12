Tractoare cu Carte Verde

Anul acesta s-a inventat un nou soi de Carte verde. Din 2007 este obligatorie Cartea verde - care, în accepţiunea noastră, a celor de rînd, înseamnă valabilitate pentru autovehiculele care circulă în afara graniţelor - pentru tractoare! Cu alte cuvinte, orice ţăran posesor de tractor va plăti, începînd cu acest an, şi Cartea Verde. Asta înseamnă că orice ţăran posesor de tractor poate lucra pe cîmpiile arabile ale patriei, pe cîmpiile arabile ale bulgarilor, spre exemplu. Sau, poate că ţăranul are de gînd să facă ocolul Uniunii Europene în x zile călare pe tractor. În caz că ţăranul şi-a pus problema dacă poate face legal acest lucru, acum are şi răspunsul: cu minunata Carte Verde, pe care este obligat să şi-o plătească. Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) arată că poliţa RCA va fi încheiată de posesorii de „vehicule cu propulsie proprie, inclusiv tramvaie, precum şi remorci, semiremorci sau ataşe tractate ori netractate”. Aceleaşi norme mai stabilesc faptul că achiziţia RCA se face “pentru un autovehicul aflat în evidenţa autorităţii de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare din România”. Astfel, pentru un tractor rutier cu o capacitate mai mică de 45 CP, costul unei asigurări RCA a crescut de anul trecut cu aprox. 35%-40%, un nivel oarecum egal cu cel cu care s-a majorat şi preţul poliţelor pentru automobile. Bineînţeles că scumpirile nu se opresc aici, pentru că firmele de asigurări au afişat deja tarifele şi pentru 2008. Şi aşa, pe ţăranii posesori de tractoare îi aşteaptă o nouă majorare. De exemplu, la Asirom, o poliţă RCA plus Carte Verde pentru un tractor cu o capacitate mai mică de 45 CP înseamnă 129 lei. 609 lei se plăteşte pentru un tractor de capacitate mai mare, iar pentru un autotractor cu semiremorcă, se ajunge la 1.944 lei!

Reglementări europene

Reprezentanţii CSA se adăpostesc sub pălăria deciziilor europene şi cînd vine vorba despre o ispravă şi mai gogonată: obligativitatea asigurării auto de răspundere civilă pentru remorci şi semiremorci tractate. Astfel, pentru o semiremorcă tractată de un tractor sub 45 CP, costul poliţei este de 33 lei, preţul urcînd în funcţie de puterea de tractare. “Această decizie privind RCA şi Carte Verde pentru tractoare este în spiritul celei cu rovigneta pe care ţăranii cu tractor trebuia să o plătească pe un an de zile, cu toate că nu circulă decît o lună-două pe an. Ne-a trebuit un an întreg ca să convingem autorităţile de acest lucru. Intenţionăm să facem demersuri pentru ca posesorii de tractoare să nu mai fie nevoiţi să plătească şi Carte Verde, doar nu se duc la plimbare cu tractorul în Europa”, a declarat Adrian Rădulescu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România.

Nivelul RCA ar fi trebuit să crească doar cu nivelul inflaţiei pentru vehiculele care nu pot părăsi ţara, cum ar fi tractoarele, tramvaiele şi troleibuzele. În schimb, creşterea s-a aliniat lîngă cea pentru automobile. Responsabilii CSA recunosc şi ei că această majorare este un abuz, precinzînd însă că CSA nu are cum să intervină în politica de preţuri a companiilor de asigurări. Mai mult, din acest an, nu numai tractoarele rutiere vor plăti RCA (şi implicit Carte Verde), ci şi cele agricole.